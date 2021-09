'HAJDE DA GA UHVATIMO ŽIVOG' U slučaj koji je digao Ameriku na noge uključio se i najpoznatiji 'LOVAC NA GLAVE' (VIDEO)

Porodica je prijavila njen nestanak 11. septembra. Brajan se u međuvremenu vratio sam kući na Floridu, odbijajući da kaže bilo šta o putovanju sa Gabi, a nakon nekoliko dana je nestao, od kada traje potraga za njim.

Brajanovi roditelji su prijavili nestanak sina 17. septembra i rekli policiji da ga danima nisu videli, međutim komšije su rekle “Foks njuzu” u sredu da je čitava porodica Londri – Kristofer, Roberta i Brajan – otišla na put u novom kamperu nedelju dana nakon što se Brajan sam vratio kući u Gabinom kombiju.

Vlasti tragaju za Brajanom, a sada im se priključio i Dvejn Čepmen. On je u subotu došao do kuće Brajanovih roditelja, ali nikoga nije tamo zatekao.

DOG SNIFFING FOR TIPS: Dog the Bounty Hunter gives Brian Laundrie's parents a rude awakening as he joins massive manhunt for the most wanted man in Americahttps://t.co/obK7KrMvqQ pic.twitter.com/LpiXxE3IGw