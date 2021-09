TALIBANI IZ BRIGADE 'BADRI 313' KRENULI U LOV NA ISLAMSKU DRŽAVU: Neke su pobili, a neke pohapsili!

Talibanske specijalne snage Brigada "Badri 313" pokrenule su operaciju protiv pripadnika ekstremističke grupe Islamska država (IS), rekao je portparol talibana Bilal Karimi. On je dodao da su neki pripadnici Islamske države već uhapšeni ili ubijeni.

Karimi tvrdi da Islamska država više nema uporište u Avganistanu, ali da su talibani takođe želeli da smanje svoje "nevidljivo prisustvo" na nulu, prenela je nemačka novinska agencija DPA.

Talibani nisu otkrili gde su se odvijale operacije protiv pripadnika lokalnog ogranka Islamske države. Međutim, lokalni mediji izvestili su da su operacije talibanski specijalci započeli u glavnom gradu Kabulu i provinciji Nangarhar na istoku zemlje.

U eksploziji u provinciji Kunar u blizini Nangarhara u međuvremenu su povređeni lokalni zvaničnici talibana. Jedan od njih je u kritičnom stanju, rekli su talibani.

Islamska država Korasan je poslednjih nedelja preuzeo odgovornost za niz napada na talibane u istočnim delovima zemlje, posebno u Nangarharu.

Ko je jednica Badri 313, ko su oni, i kao su postali najeksponiraniji deo talibanske propagande. Zapravo s pravom možemo reći da su oni pretorijanska garda avganistanskih mula.

Iako se tvrdi da je jednica jačine puka, ispostavilo se kasnije prema obaveštajnim podacima da je u pitanju jednica ranga brigade. Za nju talibani kažu da je budućnost vojne organizacije i početak novih bezbednosnih snaga koje će biti formirane posle konačnog osvajanja vlasti.

Brigada Badri 313 dobila je ima po jednoj bitci koja se odigrala pre 1.400 godina kod Badra kada je prorok Muhamed svoje neprijatelje pobedio sa samo 313 vojnika.

Ko može biti pripadnik Brigade Badri 313. Prvi i najbitniji zahtev je spremnost da se bude mučenik, jer svi pripadnici ove brigade jesu mučenici. A onda ide ostalo fizička spremnost, psihička stabilnost. Procenjuje se da brigada Badri 313 ima oko 5.000 boraca. Budući kandidat osim vere u mučeništvo prolazi složenu psihofizičku obuku i taktiku ratovanja kako na terenu, tako i u urbanim uslovima.

Uniforme koje ova brigada korirsti, a prema dosadašnjim podacima vidi se čak tri kompleta, a neki smatraju i četiri je pokupljena bivša američka, ima nešto što su koristila avganistanska vojska. U svakom slučaju od žizama, pancira, štitnika do šlemova je ono što je američka vojska ostavila po napuštenim bazama.

Naoružanje

Brigada Badri prema do sad raspoloživim informacijama koristi sve tipove streljačkog naoružanja od klašnjikova u verziji AK-47 i AKS kalibra 5,56 mm do M-16, G-36, do modernih M-4 koje je od skora vojska SAD širokogrudo im ostavila dok su bežali iz Avganistana. Na ruku im je išla i avganistanska vojska koja je ostavila na desetine hiljada primeraka vatrenog oružja.

Od ostalih vozila tu su terenci pikapovi raznih proizvođača, zatim oklopni terenci Hamvi, oklopna vozila iz arsenala ANA M117, MRAP MAXX Pro, a od skora sakupili su i ispravne helikoptere UH-60 Blek Hok, MD-350 i rukse Mi-17V5. Od pada aerodroma Kandahar u njihovom sastavu je i šest izviđačkih bespilotnih letelica Scaneagle. Borci kako se može videti na kamerama svi imaju uređaje za noćno osmatranje i precizne nišane. Predpostavlja se i da u sastavu ove jedinice uhlebljenje je našao i veliki broj prebega avganistanskih vojnika koji su prošli američku vojnu obuku pa su i oni dali svoj dopirnos u obuci i opremanju ove specijalne jedinice.

Komanda

Prema talibanskim izvorima ovom jedinicom komanduje savet verskih vođa koji odučuje o svim pitanjima pripadnika ove jedinice pa i o tome da li će izvoditi borbene akcije ili samoubilačku misiju. Verskoj Šuri se zatim prenosi ta oduka, a oni daju zeleno svetlo za izvođenje operacije. Oficiri ove brigade se isključivo bave obukom.

Zapadni obaveštajni izvori smatraju da od kulta mučeništva Brigade Badri 313 nije ostalo ništa i da se njihova misija promenila, od kad su talibani uzeli vlast u 95 posto države. Neki su izračunali da samo u oružju i vojnoj opremi koju poseduju sad ima 28 milijardi dolara, šta su sve sakupili. Međutim, pitanje koje i dalje lebdi u vazduhu koliko je toga zaista ispravno misli se na borbena vozila, terence i helikoptere.

