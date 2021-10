UHVAĆEN AL-BAGDADIJEV ZAMENIK U IRAKU: Raspisana nagrada bila je 5 MILIONA dolara (FOTO)

"Dok su se naši heroji fokusirali na osiguranje izbora, njihove kolege (iračke nacionalne obaveštajne službe) sprovodili su složenu operaciju hvatanja Samija Jasima", napisao je premijer, ali nije otkrio detalje operacije.

Bagdadi je ubijen u raciji američkih specijalnih snaga na severozapadu Sirije 2019. godine.

Američki Stejt Department tada je ponudio nagradu za informaciju o lokaciji vođa Islamske države koje je identifikovao, uključujući Jasima.

Iraqi National Intelligence Service arrested Sami Jasim Muhammad Al-Jaburi, who was in charge of ISIS finance, and a deputy of Abu Bakr Al-Baghdadi. pic.twitter.com/MOEU6GFz1E