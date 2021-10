LICE ZLOČINCA: OVO JE UBICA SA LUKOM I STRELOM! UBIO PETORO na ulici u Norveškoj: Pred masakr slao JEZIVE PORUKE (FOTO)

Ubica koji je lukom i strelom gađao ljude na ulicama norveškog grada Kongsberga identifikovan je kao Espen Andersen Breten (37), prenose norveški mediji.

U pitanju je Danac koji živi u Kongsbergu, a koji je , kako je prethodno saopštila policija, uzeo muslimansku veru.

On je odranije poznat policiji, koja je brinula da se možda radikalizovao.

