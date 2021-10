PAO GRAD VELIČINE GREJPFRUTA: Oboreni svi rekordi, nastalo rasulo u Australiji! Nezapamćena oluja! (VIDEO)

Grmljavinsko nevreme pogodilo je u ponedeljak područje Jalborua, severno od Makeja, 954 km severno od Brisbejna, sa sobom donevši grad rekordne veličine - prečnika i do 16 cm, objavio je Zavod za meteorologiju (BOM).

Na video snimku do kojeg je došao Rojters, može se videti kako su vozila i jedna zgrada u industrijskoj zoni Gold Koust u ponedeljak zasuti gradom i jedan muškarac koji u rukama drži komad leda veličine loptice za golf.

Ovako veliki komadi leda vrlo su retki i formiraju se samo u posebnim okolnostima, izvestio je državni Meteorološki zavod.

"U središnjem Kvinslendu došlo je do sudara veoma hladnog, suvog vazduha i toplog, vlažnog vazduha. Nakon nastanka oluje atmosfera je bila izuzetno nestabilna, što je uticalo na povećanje zrna leda, pre nego što je zbog gravitacije palo na tlo", stoji u njihovom saopštenju.

Srušen rekord iz 2020.

Prethodni rekord najsnažnijeg grada postavljen je 2020. za vreme velike oluje u Kvinslendu, izvestio je BOM.

Upozorenje za olujno nevreme praćeno grmljavinom i u sredu je na snazi ​​za delove Kvinslenda, a očekuje se da će se oluje proširiti i na istočna područja države.

