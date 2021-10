POLICAJCI ŠINTERSKIM ŠTAPOM HVATAJU ŽENU: Snimak je zgrozio javnost (UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ)

Na snimku prošlonedeljnog hapšenja vide se teheranski policajci kako hvataju ženu šinterskim štapom za hvatanje pasa i vuku za kosu i guraju u kombi.

Zamenik šefa teheranske policije, pukovnik Morad Moradi potvrdio je da je žena uhapšena zbog, kako je naveo, uvdedljivog ponašanja, i dodao da će snimak biti ispitan.

Today police officials in Iran said that they would deal with these officers. Big lie. Last time when morality police savagely beat women, police showed the same reaction, but as soon as the atmosphere calmed down, they prosecuted the woman who filmed it.#MyCameraIsMyWeapon https://t.co/itX2XjE8Oe