UZBUNA U AMERIČKOJ BAZI KOD VAŠINGTONA, opsadno stanje posle dojave o bombi!

"Baza je zaključana. Svo osoblje treba da se skloni na svoje mesto. Sve kapije su zatvorene za saobraćaj koji nije hitan. Od javnosti se traži da izbegava ovo područje", stoji u zvaničnom saopštenju objavljenom na Tviter.

U 8:45 sati baza je primila telefonski poziv od anonimnog izvora u kojem se navodi da se u zgradi 10 ili blizu nje nalazi bomba. Odmah su preduzete mere obezbeđenja rizičnog područja.

1/2 - 0925, 20OCT21: At approximately 8:45 a.m., the installation received a phone call from an anonymous source stating there is a bomb at or near Building 10. Security personnel have responded to the scene.