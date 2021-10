'PROBUDILA SAM SE SA UBODOM OD IGLE U NOZI I NIČEG SE NE SEĆAM' Britanke prijavljuju da ih je neko ubadao i drogirao u klubovima

Nekoliko žena u gradovima širom Engleske prijavilo je da su imale nesvesticu nakon što su osetile "grebanje" ili "ubadanje", ili da su se sledećeg dana probudile i na sebi otkrile ubodne rane na svojim telima.

Studentske grupe u više od 40 gradova širom Velike Britanije su organizovale bojkot noćnih klubova sledeće nedelje, pri čemu mnoge mlade žene kažu da se plaše da će biti drogirane i da se ne radi dovoljno na rešavanju pitanja "ubadanja“, što je izazvalo paniku jer je u dosadašnjim slučajevima kada neko daje drogu nekom ili alkohol bez njihovog znanja, obično bilo tako što je tajno sipaju u piće.

"Izašla sam sa prijateljima u noćni klub u gradu, ništa više od onoga što bismo obično radili“, rekla je Sara Bakl, student na Univerzitetu u Notingemu, za BBC njuz.

"Sećam se ulaska, odlaska u bar, odlaska u toalet i kabine za fotografisanje, a onda posle tog trenutka, moje pamćenje je potpuno "prazno" dok nisam stigla kući".

Ona je rekla da ju je, kada se probudila sledećeg jutra, noga mnogo bolela.

"Nisam našala nikakve modrice ili bilo šta, ali našla sam ubod igle u nozi, od kojeg se širio bol. Zbog toga nisam mogla da hodam, pa sam šepala"

Otišla je u bolnicu i pokušala da se testira na drogu, ali joj je rečeno da je prekasno, jer bi svi lekovi koji su možda bili korišćeni verovatno već izbačeni iz organizma. Tražila je da se testira na HIV i druge bolesti koje je mogla da nosi prljava igla i čekala je te rezultate.

. @myldn Home Secretary calls for urgent report into “awful” spate of spiking cases including claims women had been drugged with needles in nightclubs It is understood @NCA_UK is to start looking at trends across 🇬🇧 to find out how widespread the spiking is. https://t.co/qXO4WnA5Z7

"Trenutno istražujemo izveštaje pojedinaca koji sumnjaju da im je nešto sipano u piće. U vezi s tim, mali broj žrtava rekao je da su možda osetili grebanje ili kao da ih je neko udario", rekla je policijska službenica Katrin Kraner za BBC.

"Ne verujemo da su to ciljani napadi. Oni se jasno razlikuju od bilo čega što smo ranije videli, jer su žrtve otkrile fizički osećaj ogrebotine ili uboda pre nego što su se osećale loše. Ovo se suptilno razlikuje od osećaja intoksikacije alkoholom, prema navodima žrtava"rekla je.

Policija u Notingemširu istražuje najmanje desetak prijava o mogućem ubadanju iglama, a najmanje jedan muškarac je uhapšen u vezi sa tim.

“One night we went clubbing in Newcastle and I had to call an ambulance for four girls in the space of two hours"



More and more female students are reporting they’ve been drugged at clubs and pubs, with some saying needles were usedhttps://t.co/0VDRibG6Tm