TAKSISTA 17 GODINA PROVEO U ZATVORU GVANTANAMO, MISLILI DA JE TERORISTA! Ispostavilo se da je sve bilo GREŠKA! ŠOK!

Prema pisanju svetskih medija, Rabani (52) je pušten iz ozloglašenog zatvora šest godina nakon što je američki Senat zaključio da su ga zamenili i mislili da je on terorista, piše Dejli Pakistan.

Pod sumnjom da ima kontakte sa Al Kaidom, pakistanski državljanin burmanske nacionalnosti, uhapšen je zajedno sa svojim bratom u raciji u gradu Sindu u septembru 2002. godine i prebačen je u Kabul pre nego što je prebačen u zaliv Gvantanamo.

Rabanijev advokat, Kliv Staford Smit, govoreći za strane medije rekao je da je njegov klijent uhapšen jer mu je pomešan identitet.

Rabani je identifikovan kao traženi kriminalac Hasan Gul 2002. godine i prebačen je u Avganistan gde je mučen godinu i po dana.

PRESS RELEASE: Ahmed Rabbani has been unanimously cleared for release from Guantánamo by six US Government agencies.



He has been locked up without charge or trial by the US for 19 years, the last 17 of them at #Guantanamo 👇🏾 https://t.co/EUWCZsHqRJ