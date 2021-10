UŽAS U AMERICI! Policija pronašla troje dece pored SKELETA: Roditelji su ih napustili pre više meseci

Policija je u stambenom kompleksu zapadno od centra Hjustona pronašla troje dece stare 7, 10 i 15 godina i skelet četvrtog deteta.

"Situacija je užasna, tragična", rekao je Ed Gonzales, šerif okruga Haris. "Dugo sam u ovom poslu i nikada nisa čuo za nešto slično. Potpuno sam šokiran", dodao je on.

According to HCSO 3 children found abandoned in West Harris County - skeletal remains also found. On the scene of 3500 block of Green Crest near Addicks-Clodine and Westpark Tollway. @KHOU pic.twitter.com/kkz9HM9vbS