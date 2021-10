OVO JE EPIDEMIJA DRŽAVNIH UDARA U SVETU: Antonio Gutereš pozvao Savet bezbednosti UN da pronađe mere za sprečavanje novih!

Savet bezbednosti UN se priprema za diskusiju o puču u Sudanu.

"Sudanski narod je jasno pokazao veoma snažnu želju za reformama i demokratijom" rekao je Gutereš novinarima i još jednom osudio potez sudanske vojske, koja je juče preuzela vlast u toj zemlji.

U.N. chief Antonio Guterres said #Sudan is part of an "epidemic of coup d'etats" affecting Asia and Africa, calling on the UNSC to deter themhttps://t.co/sGTvuE31yr