'IŠAO MI JE NA ŽIVCE' - Otac upucao sina jer je sat vremena bez prestanka svirao gitaru

Fred Džon Hensli stariji optužen je za napad nakon što je pucao u svog sina iz pištolja jer sin nije hteo da prestane da svira gitaru "duže od sat vremena", prenosi FOX 19.

Policija je u prijavi napisala da je 79-godišnji muškarac iz Ohaja optužen "na osnovu policijske istrage, uključujući usmenu izjavu osumnjičenog".

Rekao je da mu je sin "išao na živce" jer sat vremena nije prestajao da svira gitaru.

Hensli je naveo da je "samo hteo da puca pored njega" i tako ga upozori, ali je umesto toga, sina pogodio direktno u stomak.

