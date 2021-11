DRAMA U INDIJI! POŽAR NA KOVID ODELJENJU: Stradalo najmanje 11 pacijenata (VIDEO)

Na odeljenju intenzivne nege bolnice u okrugu Ahmadnagar u državi Maharaštra bilo je najmanje 20 pacijenata kada je izbio požar.

Većina pacijenata je bila starija od 60 godina.

Sala, koja je u potpunosti izgorela, nedavno je izgrađena upravo za lečenje obolelih od kovida.

Premijer te države Udhav Takeraj naredio je istragu i bezbednosne uslove u toj bolnici, koja se nalazi 250 kilometara od Mumbaja, glavnog grada savezne države Maharaštra.

Indijski javni zdravstveni sistem je nedovoljno finansiran i u kritičnom je stanju zbog pandemije, a požari su izbili u nekoliko bolnica između aprila i maja.

Najmanje 16 pacijenata obolelih od kovida i dve medicinske sestre poginuli su u požaru u bolnici u Gudžaratu, a istraga je pokazala da je uzrok požara kratak spoj na jedinici intenzivne nege.

U aprilu je 13 obolelih od kovida umrlo u požaru u bolnici u predgrađu Mumbaja.

11 corona patients lost their life in the fire which broke out at Ahmednagar District Hospital in Maharashtra. India Today's @PKhelkar speaks to @drsujayvikhe #ReporterDiary #Maharashtra #fire pic.twitter.com/yga3SUM1SQ