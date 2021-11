EU AŽURIRALA SPISAK BEZBEDNIH ZEMALJA! Evo ko ima pravo da BEZ RESTRIKCIJA putuje u Evropsku Uniju!

Singapur i Ukrajina skinuti su liste epidemioloski bezbednih zemalja, ali nije dodata niti jedna zemlja. Na listi se sada nalaze Argentina, Australija, Bahrein, Kanada, Čile, Kolumbija, Jordan, Kuvait, Namibia, Novi Zeland, Peru, Katar, Ruanda, Saudijska Arabija, Južna Koreja, Ujedinjeni arapski Emirati, Urugvaj i Kina, uz potvrdu reciprociteta.

Srbija je početkom septembra skinuta sa ove liste zbog pogoršane epidemiološke situacije u zemlji. Građani trećih zemlja, uključujući i Srbiju, koje nisu na listi, nisu i automatski blokirani za putovanja u EU.

✈️📢 The Council has update the list of third countries for which #COVID19 travel restrictions should be lifted.



Find out all about the latest review of the list and what else the EU is doing to coordinate COVID-19 travel measures 👇