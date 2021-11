Sportistu koji je ubio Srpkinju VRAĆAJU U ZATVOR? Preti mu 46 godina robije, a zbog OVE GREŠKE bi iz kućnog pritvora mogao biti vraćen IZA REŠETAKA

Henri Rags Treći, igrač američkog fudbala iz Las Vegasa, koji je 2. novembra pijan izazvao stravičnu saobraćajnu nesreću u kojoj je poginula Tina Tintor (23) poreklom iz Srbije, mogao bi da bude vraćen u pritvorsku ćeliju jer je propustio alko-test koji je obavezan pošto se nalazi u kućnom pritvoru.

- On je platio kauciju, ali ima obavezu da se redovno testira na alkohol. Rags je propustio jedno testiranje i prošle subote nije testiran. Postoji mogućnost da će ga sud ponovo poslati u pritvorsku ćeliju - piše Njujork Post.

Podsetimo, Rags je vozio 250 kilometara na sat kada se zakucao u automobil u kom je bila Tina sa svojim psom Maksijem. Od siline udarca, Tinin automobil se zapalio, a nesrećna devojka živa je izgorela zajedno sa svojim ljubimcem.

- Protiv sportiste su podnete čak četri krivične prijave, zbog čega mu preti zatvorska kazna do 46 godina. Posle nesreće on se teretio za izazivanje saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom i prekoračenje brzine, ali je u međuvremenu krivična prijava protiv njega proširena, tako da se on sada suočava sa četiri optužbe - preneo je ranije San.

