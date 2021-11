NOVI BAJDENOV GAF! Predsednik SAD omašio ime novog soja korone: Evo kako ga je nazvao - SVI POPADALI OD SMEHA (VIDEO)

Predsednik SAD DŽozef Bajden, ovog puta je omašio kada je u pitanju ime novog soja korona virusa, omikrona.

Kako prenosi "LA tajms", Bajden je tokom popodnevnog govora iz Bele kuće o spremnosti Amerike da se suoči sa novim sojem, nekoliko puta izgovorio "omnikron", umesto omikron.

Biden refers to the "omicron" variant as "omnicron" pic.twitter.com/PqBEjK11OC