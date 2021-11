'ON JE PARANOIČAN I POSESIVAN' Susedi u neverici: Opraštaju se od TRAGIČNO UBIJENE komšinice (38)

Policija i bolničari otkrili su da je žena umrla od "ozbiljne povrede vrata".

"Кontrolom opsednuti i opsesivni" dečko ubio je svoju partnerku tako što ju je ubo nožem 54 puta nakon što ju je optužio da ga je prevarila sa ženom.

Uz pomoć svoje majke, Ijan Benet (38) je tada pokušao da prikrije svoj zločin "pletenjem mreže obmana" i laganjem policije, tvrdi se u sudu u Birmingemu.

Međutim, tužioci navode da su Benetove laži otkrivene nakon što je policija otkrila da je on pokušavao da sakrije dokaze.Ijan Benet je negirao da je ubio Кeri Vuli (38), koja je pronađena mrtva u svom domu u Solihulu u julu 2020. godine.

Majka optuženog Linda Benet (63) izjasnila se da nije kriva za narušavanje pravde i pomaganje prestupniku.

Tužiteljka Kerolajn Gudvin rekla je da je Benet pozvao hitnu pomoć 12. jula prošle godine u stan Vulijeve, gde je ona pronađena sa smrtonosnim povredama vrata u svojoj spavaćoj sobi.

- Taj poziv nije bio ništa drugo do unapred planirani poziv nekoliko sati nakon što je on već znao da je mrtva. Bio je gost u njenoj kući prethodne noći. Napao ju je. Bio je to nameran napad kako bi je ubio - rekla je.

- Bilo je i brutalno i namerno. Zadobila je 54 oštre povrede, većinom u predelu vrata. Ovo nasilje je učinjeno sa dva noža. Njene povrede su bile katastrofalne. Znajući tačno šta je uradio, kupio je sebi vreme. Vratio se svojoj kući i uništio dokaze. Pokušao je da dovede policiju u zabludu. Uništenje dokaza je izvršeno uz dobrovoljnu pomoć njegove majke - dodala je tužiteljka.

Кomšije koje su prošlog leta govorile za "Dejli mejl" odale su počast Vulijevoj i opisali su njenu smrt kao "apsolutno šokantnu“.

- Bila je ljupka dama, uvek nasmejana - kazao je jedan od komšija.

Na sudu je rečeno da su u noći zločina Benet i Vulijeva bili zajedno sa još jednim parom u vinskom baru i da su uzeli kokain. Nakon toga su otišli u stan drugog para, ali je Benet tada optužio Vulijevu da ga je "varala" sa drugom ženom.

- On je paranoičan i opsesivan - rekla je tužiteljka.