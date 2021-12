NAJJEZIVIJA NESREĆA U POSLEDNJIH NEKOLIKO GODINA: Kamion pun migranata prevrnuo se na putu, stradalo 49 osoba

Nesreća se dogodila kada se veliki kamion s prikolicom prevrnuo na opasnoj krivini izvan grada Tukstla Gutijerez, rekao je zvaničnik agencije civilne zaštite Čiapasa Luis Manuel Garsia.

Na snimcima se vidi bela prikolica prevrnuta na bok na auto-putu, dok lekari ljudima koji leže na tlu ukazuju medicinsku pomoć. Vide se i redovi nečega što liči na žrtve nesreće umotane u bele tkanine.

#BREAKING: 49 migrants dead, 58 injured when cargo truck filled with people rolls over, crashes Into pedestrian bridge in Chiapas, Mexico.



Authorities say most are Central American migrants who were ultimately headed to U.S./Mexico border.



FULL DETAILS: https://t.co/KirVkLpUs3 pic.twitter.com/wbHJXvXGSo