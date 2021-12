DEVOJČICU SILOVALO NJIH 11, ŽENSKE NOGE PRONAĐENE U KONTEJNERU I DRUGI BOLESNI ZLOČINI: Ova ubistva su u 2021. ZGROZILA SVET (FOTO+VIDEO)

Prema podacima velikog istraživanja Ujedinjenih nacija, 2017. godine čak 464.000 ljudi širom sveta nastradalo je kao žrtva ubistva, a počinioci su u 90 odsto slučajeva bili muškarci. Muškarci su i najčešće žrtve homocida, u čak 80 odsto slučajeva.

Prema istom istraživanju, ubistvo je na 17. mestu na spisku najčešćih uzroka smrti, iza kardiovaskularnih oboljenja, dijabetesa, saobraćajnih nesreća, turbekuloze, HIV-a...

Svežijih istraživanja na ovu temu nema, ali stručnjaci tvrde da se situacija nije poboljšala. Gotvo smo navikli da svakodnevno na televiziji i u novinama vidimo izveštaje o ubistvima i najsurovijim zločinima, a kada smo saznali da je nadomak Beograda postojala mašina za mlevenje mesa u kojoj je kriminalni klan mleo tela svojih žrtava, činilo nam se da nas više ništa ne može iznenaditi.

Međutim, i svet ima svoje monstrume, svoje Velje Nevolje, Ninoslave Jovanoviće i Dragane Đuriće, a neki zločini koji su se dogodili u godini na izmaku, po težini mogu komotno da se mere sa onim najhladnokrvnijim koji su počinjeni u Srbiji.

1. Slučaj ubistva Radžarama Hadarija u Indiji

U Indiji, u gradu Ratlamu, 20. februara ove godine mrtav je zatečen u bolničkoj sobi doktor Radžaram Hadarij (27). Radžaramovo telo bilo je obojeno kurkumom, koja se inače koristi u verskim obredima. Po celom telu pronađene su i sitne žute niti. Noge i ruke nesrećnog Radžarama su u trenutku pronalaska tela već bile u stanju mrtvačke ukočenosti, a vidljive su bile i brojne povrede nanete oštrim predmetom. Čak i nakon što je preminuo, silne rane po njegovom telu nastavile su da krvare.

Odmah je bilo jasno da je reč o ritualnom ubistvu.

Radžaramov kolega, koji je i pronašao telo nesrećnog muškarca, izjavio je za medije:

Kako je istraga kasnije utvrdila, iza ubistva Radžarama stajala je njegova rođena sestra, Tulsi (40) koja je zajedno sa suprugom i decom vršila ritualne obrede, verujući u reinkarnaciju i to da je njen sin zapravo Šešna, zmijski kralj, deo hindu božanstva.

Policija je, tragajući za počiniocima, otišla da obavi razgovor sa Radžaramovom sestrom, a zatekli su je kod kuće u izvođenju novog obreda u kojem je Tulsijina ćerka Maja ubila dvogodišnjeg Radžaramovog sina, tako što mu je gurnula ruku u usta i gušila ga do smrti! Policija nije uspela da spase dečaka, već je bio mrtav.

Pre ovog događaja, kako je pokazala istraka, Tulsi i njena porodica pokušali su da ubiju i Radžaramovu suprugu, smatrajući da je veštica i da će njenom smrću Radžaram vaskrsnuti.

Radžaramova supruga Sema uspela je da pobegne, a policija ju je pronašla u štali, povređenu, krvavu i u nesvesti. U grlu su joj zaglavili novčić kako ne bi mogla da govori.

Tulsi, njen sin i njena ćerka bili su među prvima koji su uhapšeni za ovaj zločin.

2. Otac iz Hrvatske ubio troje dece, zločin najavio preko Fejsbuka

Nezapamćeni zločin dogodio se u Zagrebu septembarske noći kada je otac ugušio svoje troje dece, a zatim pokušao i sebi da presudi.

Naime, policija je u penthausu pronašla blizance, dečaka i devojčicu stare 7 godina i njihov mlađeg brata, četvorogodišnjaka, kako leže mrtvi. Da je do ove tragedije moglo da dođe, u svom Fejsbuk statusu najavio je otac ubijene dece.

Kako pišu hrvatski mediji, on je, između ostalog, napisao: "Zbogom svima...", a onda navodio kao motiv loše odnose svoje bivše supruge i njegove sadašnje partnerke.

Naveo je kako je u poslednjih godinu i po da pokušavao da se vrati na posao, spominjao "braću iz masonske lože" koja nisu htela da mu pomognu, osim dvojice najboljih prijatelja i dvojice braće koji su mu, kaže, pomogli koliko su mogli.

Otac dece je, inače, iz Beča i imao je svoju konsultantsku firmu.

3. Žena u Indijani ubila muža, odsekla mu noge, pa terala decu da čiste mesto zločina

Policija u Laportu, Indijana, saopštila je početkom avgusta da je 27. jula Tesalonika Alen (34) počinila stravičan zločin, upucavši svog muža, a potom mu je sekirom odsekla noge. Alen je, sumnja se, potom naterala svoju decu da joj pomognu da ga stavi u torbu i da zajedno počiste mesto zločina.

Plan je bio, rekli su istražitelji, da telo stavi u automobil i zapali ga, a umesto toga, telo je sakrila u ćerkinom ormanu?!

U telu je čak pronađeno i parče papira na kojem je Alen do detalja isplanirala kako će ga ubiti i šta joj je sve od "instrumenata" potrebno. Ona se pravdala da je zločin počinila tokom svađe u kojoj ju je suprug fizički napao jer je otkrio da ga je varala.

