PROVEO JE U BEKSTVU 20 GODINA, A UHAPŠEN JE JER NIJE IMAO MASKU: Birazan epilog zločina u Poljskoj

"Muškarca je privela policija u četvrti Bielani jer nije nosio masku", rekla je Elvira Kozlovska.

Četrdesetpetogodišnji muškarac prevezen je u pritvor. Trebalo bi da odsluži kaznu od 25 godina.

Missing Polish Murderer Caught After 2 Decades: "He Didn't Have A Mask" https://t.co/AVoFlBzdzz pic.twitter.com/KkLoHTvwDj