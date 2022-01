PROSLAVA 70 GODINA VLADAVINE ELIZABETE II: Evo kako će izgledati platinasti jubilej britanske kraljice

Proslave će uključivati i otvaranje javnosti privatnih imanja 95-godišnje kraljice, kao i neke od najvećih svetskih zvezda koje će nastupiti ispred Bakingemske palate u Londonu.

Nije jasno kojim će događajima prisustvovati ili u kojima će učestvovati kraljica Elizabeta II jer su joj lekari naredili mirovanje u oktobru prošle godine nakon noćnog boravka u bolnici zbog neutvrđenih preliminarnih pretraga.

Smatra se da će glavninu jubilarnih dužnosti verovatno dobiti ostatak kraljevske porodice, uključujući princa Vilijama i njegovu suprugu Kejt, vojvotkinju od Kornvola.

Predstava s 500 konja i 1000 izvođača

Kraljica obično provodi godišnjicu svog ustoličenja privatno u Sandringemu.

Zvanične proslave jubileja počeće u ponedeljak kada Fortnum & Mason pokreće takmičenje za platinasti puding kako bi pronašli jelo koje će posvetiti kraljičinoj vladavini.

