UMRO PREDSEDNIK EVROPSKOG PARLAMENTA: Saopštenje poslato rano jutros!

Visoki zvaničnik EU je imao "ozbiljne komplikacije", koje su posledica poremećaja imunog sistema, prenosi RT.

Portparol Evropskog parlamenta je potvrdio ove vesti u saopštenju koje je izdato jutros rano.

"Sasoli je umro u 1.15 jutros u bolnici u Avijanu, gde je bio hospitalizovan", rekao je Roberto Kvilo.

The @EP_President David Sassoli passed away at 1.15 am on 11 January at the CRO in Aviano( PN), Italy, where he was hospitalized. The date and place of the funeral will be communicated in the next few hours.