PUCNJAVA NA KONCERTU! Šestoro ranjenih, jedna osoba u kritičnom stanju (VIDEO)

Šef policije Kris Skiner rekao je novinarima rano ujutru da je jedna žrtva u kritičnom stanju nakon "zasigurno jedne od najtežih pucnjava koje su se desile u gradu Judžin".

Ta osoba je bila na operaciji, rekao je. Skiner nije znao stanje ostalih koji su upucani.

Pucnjava se dogodila na parkingu ispred koncertne sale, u kojoj su nastupali Lil Bin end Zai Beng i drugi bendovi i izvođači, rekli su iz policije.

#BREAKING: Six people transported to hospital after shooting outside concert hall in Eugene, Oregon; suspect fled scene - KEZIpic.twitter.com/c8C8QJ5zsz