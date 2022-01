VIŠI SUD U LONDONU ODLUČIO: Asanž ima pravo žalbe na odluku o izručenju!

Viši sud u Londonu odlučio da dozvoli Džulijanu Asanžu da se žali Vrhovnom sudu Velike Britanije i ospori prethodnu presudu kojom je odobreno njegovo izručenje Sjedinjenim Državama.

- U 10.45, izdavač Vikiliksa Džulijan Asanž dobio je zahtev za podnošenje žalbe Vrhovnom sudu Velike Britanije - tvitovao je Vikiliks.

BREAKING: At 10.45 am WikiLeaks publisher Julian Assange won his application to appeal to the UK Supreme Court. You can help fund his supreme Court appeal here: https://t.co/m1bX8STSr8 #FreeAssangeNOW