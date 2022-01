TRAGEDIJA U MEKSIKU! Poginulo najmanje 13 ljudi nakon što se vozilo prevrnulo na autoputu (FOTO)

Nesreća se dogodila kada se kamionet u kojem su se nalazili prevrnuo na autoputu u državi Halisko.

Među poginulima je dvoje maloletnika.

At least 13 people died after a bus carrying pilgrims to a religious shrine in Mexico flipped over on Saturday, authorities said. Another 10 were injured in the accident in the western state of Jalisco. https://t.co/pIGhvkNJYK