SNIMCI KOJI TOPE SRCA! Rajan (5) jedva diše ZAROBLJEN među stenama, a onda se pojavljuju SPASIOCI! (VIDEO)

Spasioci su, nakon nekoliko dana pokušavanja da izvuku dete, stigli do dečaka i petogodišnjaku pružaju prvu pomoć pre nego što ga izvuku iz bunara. NJegovo stanje nije precizno poznato, ali dečak je živ i u stabilnom je stanju, prenosi Daily Mail.

Pretpostavlja se da će odmah po izvlačenju iz bunara dečak biti prevezen do urgentnog centra.

#rayanlive #Rayan #Morocco #SaveRayan #livestream Rayan has been declared by the medical team inside the hole, to be in stable condition. pic.twitter.com/bshHUU3ZT7

Spasioci koji su danima neprekidno pokušavali da dođu do dečaka, konačno su uspeli da bagerima iskopaju tunel paralelan sa mestom na kom je bio zarobljen dečak.

Marokanski mediji javljaju da su specijalisti za reanimaciju ušli u tunel zajedno sa spasilačkim ekipama.

- Kamera koja je ubačena u bunar prikazala je dečaka s leđa kako leži na boku - izjavio je šef spasilačke operacije Abdelhadi Tamrani.

#SaveRayan Five years old Moroccan boy trapped in tiny tunnel 32 meters deep. Has been trapped for 3 days. All eyes on rescue mission. Pray for him. 🙏 pic.twitter.com/jrxDcBUYap