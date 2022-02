NOVI OPAKI VIRUS OTKRIVEN U BRITANIJI: UBIJA SKORO SVAKOG DRUGOG ZARAŽENOG! Ljudi se već izolovali, a ovo su simptomi

Dva slučaja novog virusa - Lasa groznice, otkrivena su u Velikoj Britaniji, a radi se o veoma opasnoj bolesti.

Novi virus pod nazivom Lasa groznica pojavio se u Velikoj Britaniji, a za sada su otkrivena dva slučaja, objavile su agencije. Ovaj virus je često smrtonosna infekcija koja se pojavljuje u Africi, a zaraženi su bili među putnicima u Zapadnoj Africi.

Dijagnoza Lasa groznice uspostavlja se putem PCR testa, a prenošenje se može izvršiti putem mokraće, stolice ili krvi, navodi Medicinski priručnik. Ova infekcija izbijala je u Nigeriji, Liberiji i Sijera Leoneu, a dospela je i u SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Kako izgledaju simptomi?

Postepeno rastuća temperatura, slabost, malaksalost, povraćanje, mučnina i bolovi u želucu predstavljaju simptome ovog virusa. Osim njih, mogu se pojaviti i znakovi hepatitisa. Nakon 3 do 4 dana, simptomi napreduju, uz grlobolju, kašalj, bolove u grudima i povraćanje.

Već tokom prve nedelje grlobolje se značajno pogoršava, a na tonzilama se može pojaviti sloj belog ili žutog eksudata, koji se često stapa u pseudomembranu. Kod 10% do 30% obolelih pojavljuje se oteknuće lica i vrata, kao i edem spojnice. Bolesnici ponekad imaju tinitus, epistaksu, krvarenje iz zubnog mesa i mesta vađenja krvi, osip, kašalj i vrtoglavice. Kod 20% bolesnika dolazi do osetno-živčanog gubitka sluha koji je često trajan.

Smrtno bolesni pacijenti često upadaju u šok ili delirijum, stanje u kom postaju agresivni, bučni ili napadaju sve oko sebe. Težina bolesti procenjuje se prema nivou transaminaza. Kasnije posledice su opadanje kose u pečatima, iridociklitis i prolazna slepoća.

Kako se postavlja dijagnoza i kako se leči?

Ukoliko postoji sumnja, rade se testovi jetre, mokraće, serološki testovi. Do oporavka ili smrti obično dolazi od 7. do 31. dana, a to se u proseku dešava 12 do 15 dana nakon početka pojave simptoma. Ova bolest u trudnoći može biti jako izražena. Smrtnost žena koje su porodile pre mesec dana iznosi 50% do 92%. Kod većine trudnica dolazi do pobačaja.

Vrlo teškim bolesnicima se kao dodatno lečenje može dati plazma protiv Lasa groznice. Nužno je potporno lečenje, uključujući poboljšanje nivoa elektrolita.

Preporučuju se opšte mere predostrožnosti i izolacija, uključujući zaštitne naočale i maske, kao i strog oprez pri kontaktu sa drugim ljudima, navodi Medicinski priručnik.