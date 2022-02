CEO SPISAK: Sve više država evakuiše osoblje iz Kijeva!

Ovo je spisak država koje su se do sada odlučile na ovaj korak:

Crna Gora

Među poslednjim državama koje su se danas odlučile na ovaj korak je i Crna Gora. Ministarstvo spoljnih poslova obavestilo je crnogorske državljane koji borave u Ukrajini da razmotre mogućnost privremenog napuštanja teritorije te države, saopšteno je iz Ministarstva.

- Naše državljane molimo da budu u stalnom kontaktu sa Ambasadom Crne Gore u Ukrajini - poručili su iz Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore.

Još jedna, nama susedna zemlja, se još pre dve nedelje odlučila na ovaj korak, nakon što je Stejt Departmant izdao slično upozorenje svojim građanima i diplomatama.

Hrvatska

Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske takođe je nedavno preporučilo svojim državljanima da izbegavaju putovanja u delove Ukrajine koji se graniče s Rusijom i odlaganje putovanja u ostatak zemlje.

- Zbog pogoršanja bezbednosne situacije u Ukrajini i koncentrisanja oružanih snaga Ruske Federacije u područjima prema granici s Ukrajinom, hrvatskim državljanima savetujemo izbegavanje svih putovanja u područja istočne Ukrajine koja se graniče s Ruskom Federacijom - objavljeno je na sajtu ministarstva.

Preporuka iz Zagreba usledila je nakon što je američki Stejt department, navodeći pretnju od ruskog napada, u nedelju naredio povlačenje porodica svojih diplomata iz Ukrajine, podsetila je Hina.

Hrvatsko ministarstvo je navelo da se preporuka o izbegavanju putovanja odnosi i na izbegavanje putovanja u područja u blizini anektiranog poluostrva Krima, kao i područja severne Ukrajine koja su u blizini granice s Belorusijom.

Za putovanja u ostale delove Ukrajine koja nisu nužna savetuje se odlaganje, a ako se to ne može učiniti "preporučuje se oprez i svakodnevno informisanje o trenutnoj situaciji".

Japan

Japan je takođe ranije danas pozvao svoje državljane u Ukrajini da hitno napuste zemlju.

Savetodavne smernice danas je objavilo japansko Ministarstvo spoljnih poslova.

Prema navodima ministarstva, oko 150 japanskih državljanina nalazi se u Ukrajini, prenosi Rojters.

Izrael

Vlasti u Izraelu takođe su zbog rastućih tenzija, naredile hitnu evakuaciju rođaka zaposlenih u ambasadi u Kijevu.

Ministarstvo spoljnih poslova je savetocvalo sve građane da ne putuju u Ukrajinu.

Svim Izraelcima koji je trenutno nalaze u Ukrajini savetovano je da izbegavaju pojedina područja u kojima je napetost u porastu.

Sjedinjene Američke Države

Među prvim državama koje su se odlučile na ovaj korak su Sjedinjene Američke Države koje su još krajem januara u nekoliko navrata savetovale svoje građane da napuste Ukrajinu.

- Bezbednosna situacija u Ukrajini i dalje je nepredvidiva zbog povećane pretnje od ruske vojne akcije i može da se pogorša bez najave. Američki državljani u Ukrajini treba da razmotre da sada odu, koristeći komercijalne ili druge privatne dostupne opcije prevoza - saopštila je nedavno ambasada SAD u Ukrajini.

Ambasada je u saopštenju navela nekoliko zemalja kao moguće rute za evakuaciju i to kroz Poljsku, Slovačku, Mađarsku, Rumuniju i Moldaviju.

Nakon ove objave SAD mnoge zemlje poput Nemačke, Velike Britanije, Australije, Kanade i Japana, takođe su razmotrile ovu opciju.

Velika Britanija

Nakon Sjedinjenih Američkih Država i Velika Britanija je naložila porodicama zaposlenih u svojoj amabasadi u Ukrajini da napuste tu zemlju u vreme sve većih strahovanja od ruske invazije. Oni su večeras ponovo savetovali građane da napuste Ukrajinu dok se još uvek odvijaju komercijalni letovi sa aerodroma.

- Britanska ambasada ostaje otvorena i nastaviće da obavlja suštinske poslove - naveli su u saopštenju koje je objavljeno i na Tviteru.

#Ukraine Some Embassy staff and dependants are being withdrawn from Kyiv in response to growing threat from Russia. The British Embassy remains open and will continue to carry out essential work. (see ’Summary' page) https://t.co/NDOk0vdKBg pic.twitter.com/OSm9fd89id