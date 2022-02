NAJVEĆI FAN: On voli Novaka Đokovića više od sebe! Pogledajte šta je uradio! (FOTO)

Tokom raznih turniran širom sveta Novak je upoznao veliki broj svojih fanova, ipak granice je pomerio jedan Indijac - izvesni Surojit Duta, koji ga je istetovirao po telu.

Naime, on nema samo jednu tetovažu Novaka, već nekoliko komada i s velikom euforijom ih je pokazao putem svog Tviter naloga.

On na ruci ima istetovirano ime i prezime srpskog tenisera, te kada spoji svoje šake ono jasno pokaže Novak Đoković, a pored ove, on na svojoj podlaktici ima i srpskog tenisera koji drži reket, očigledno sa nekog od mečeva koje je igrao tokom karijere.

Još jedna, poslednja makar za sada, nalazi se na vratu i leđima i tamo takođe piše Novak Đoković, dok je iznad nacrtan i i akronim njegovog imena.

Pored ovoga, on je dodatno objasnio i zašto voli srpskog tenisera.

- Ja sam iz Indije, volim da gledam tenis i Novak Đoković je moj omiljeni sportista. Teško je to objasniti... Njegovo ime na mom telu mi daje veliku dozu samopouzdanja, daju mi samouverenost da reagujem u nekim ključnim momentima. To je Novak Đoković - napisao je ovaj Indijac na profilu.

Kako izgledaju njegove tetovaže možete pogledati ispod.

His Name in my body wich is give me highest level confidence. & at the same time how to react in those clutch moment.... ❤🤫🔥 Novak Djokovic pic.twitter.com/qLQNcyGO0N