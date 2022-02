NI NOĆAS NEMA MIRA NA ISTOKU UKRAJINE: Granate lete na sve strane, ujutru kreće evakuacija!

Artiljerijski dueli sve vode uz povremene pauze.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak iz naselja Stanytsia Luhanska koje se nalazi na liniji dodira sa snagama Donbaske narodne republike.

Na snimku koji se pojavio večeras vidi se kuća koju je razorila artiljerijska granata i izazvala požar na gasovodu, koji meštani pokušavaju da ugase.

