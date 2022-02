PRVI SNIMCI RASPOREĐIVANJA RUSKE VOJSKE U DONBASU: Ulicama prolaze haubice i oklopna vozila

Na snimcima koji su se večeras pojavili iz Donjecka mogu se videti oklopna vozila BMD-2 i 4 koje koriste inače ruski padobranci kako tutnje ulicama Donjecka.

Takođe u gradskim ulicama prolaze i vučne haubice jalibra 152 mm MSTA-B i kamioni puni vojske.

Očevici kažu da je artiljerijska kanonada utihunla onog trenutka kad se saznalo preko društvenih mreža da su Rusi počeli da ulaze u Donjeck kome se približava sve više vojnih vozila.

Russian troops enter Donabss. All sounds of shelling and explosions stopped in Donetsk and Luhansk pic.twitter.com/LGcDqj79lY