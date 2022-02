UKRAJINSKI PREDSEDNIK SE OBRATIO JAVNOSTI: Ovo je njegova poruka za Putina

Zelenski je rekao da je Ukrajina zatražila hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i dodao da misija OEBS-a u Ukrajini mora da nastavi sa radom kako bi sprečila provokacije i dalju eskalaciju. Mediji javljaju da je njegov govor trajao manje od 5 minuta.

Normandijskog formata - Nemačke, Francuske, Ukrajine i Rusije: "Sada je veoma važno da vidimo ko je naš pravi prijatelj i partner i ko će nastaviti da 'plaši' Rusku Federaciju rečima", rekao je Zelenski.

On je dodao da su granice zemlje dobro zaštićene i da Ukrajina zadržava pravo da se brani od dalje ruske agresije.

"Mi smo na našoj zemlji. Ne plašimo se ničega i nikoga. Nikome ništa ne dugujemo. I ničega se nećemo odreći", rekao je predsednik Ukrajine.



Ranije, 21. februara, Zelenski je sazvao sastanak Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu nakon što je Kremlj priznao teritorije istočnog Donbasa koje je okupirala Rusija kao nezavisne države.

