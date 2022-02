'ČIN RATA!' Ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova: Cilj Rusije je da UNIŠTI našu državu!

"Cilj ruske ofanzivne vojne operacije je uništavanje ukrajinske države, zauzimanje ukrajinske teritorije silom i uspostavljanje okupatorske kontrole.

Ruska vojska izvršava napade na mirne ukrajinske gradove iz raznih pravaca, uključujući privremeno okupirani Donbas i Krim, kao i severoistočni region.

The world must act immediately. Future of Europe & the world is at stake. To do list:



1. Devastating sanctions on Russia NOW, including SWIFT

2. Fully isolate Russia by all means, in all formats

3. Weapons, equipment for Ukraine

4. Financial assistance

5. Humanitarian assistance