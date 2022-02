PANIKA U KIJEVU! KILOMETARSKE KOLONE AUTOMOBILA, SVI BEŽE IZ GRADA: Pogledajte i snimke napada ruskih helikoptera (VIDEO)

Rusi se približavaju glavnom gradu Ukrajine Kijevu, a u gradu tokom celog dana vlada panika. Na ulicama su velike kolone automobila, a većina građana ide ka zapadu i jugu. Na benzinskim pumpama su velike gužve, a sveopšti haos se širi posle informacije da se Vojska Rusija nalazi u predgrađima ovog grada.

Automobili idu na zapad u Kijevu, dalje od eksplozija na istoku.

Ofanziva na Ukrajinu počela je u noći između srede i četvrtka i odigrava se munjevitom brzinom. Jedna od akcija koju su ukrajinski zvaničnici potvrdili je napad helikopterom u blizini Hostomela u Кijevskoj oblasti.

Another insane video of a helicopter attack on Hostomel, just outside Kyiv. All the helicopters came from the territory of Belarus. pic.twitter.com/E0iovH83wg