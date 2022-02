ZADRŽALI SU TAOCE? Ruske snage su zauzele nuklearnu elektranu u Černobilju - sada se pojavila NOVA INFORAMACIJA

Savetnici ukrajinskog predsednika Zelenskog priznali su da ne znaju u kakvom se stanju nalazi skladište nuklearnog otpada.

Ranije danas objavljeno je da se vodila borba za preuzimanje ostataka nuklearne elektrane, koja se nalazi na oko 93 kilometra od Kijeva.

Posmatrajući najnovije snimke i fotografije iz Černobilja, ruske snage su zauzele mesto najteže nuklearne nesreće u istoriji, a neki eksperti tumače da je to jedno od ključnih mesta, sa kojeg Rusi mogu da marširaju direktno u Kijev, glavni grad Ukrajine.

The first video from the captured Chernobyl nuclear power plant. Ukraine's PM Shmyhal has confirmed that the exclusion zone and all the NPP facilities have come under the control of the Russian forces. pic.twitter.com/D1da62UiRV