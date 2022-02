CEO SVET JE OVO ČEKAO: Delegacija Ukrajine stigla na mesto pregovora sa Rusijom (VIDEO)

Kancelarija predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog potvrdila je da je ukrajinska delegacija stigla na ukrajinsko-belorusku granicu na razgovore sa Rusijom.

Delegacija iz Ukrajine je na mesto susreta stigla helikopterima, vidi se na snimku koji je objavila RIA novosti.

Kako je prikazano na snimku, najmanje dva helikoptera sletela su u blizini mesta susreta.

U ukrajinskoj delegaciji nalazi se i ministar odbrane Aleksij Reznikov, kao i savetnik šefa kabineta predsednika Ukrajine Mihail Podoljak.

Mediji prenose da će ključni razgovori o tome da li će doći do mira u Ukrajini i prestanka specijalne operacije ruske vojske početi u 10 sati.

❗️The #Ukrainian delegation arrived at the border to participate in the peace talks. Among the delegates is Defense Minister #Reznikov.