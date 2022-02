DA LI STE VI OVO PRIMETILI? Jedan detalj sa sastanka delegacija Rusije i Ukrajine mnogima zapao za oko (VIDEO)

Pregovori Rusije i Ukrajine počeli su danas u Gomeljskoj oblasti u Belorusiji, a predstavnici dve delegacije seli su za pregovarački sto u nadi da pronađu mirno rešenje sukoba u Ukrajini.

Delegacijama je dobrodošlicu poželeo Vladimir Makej, šef administracije beloruskog predsednika Aleksandra Lukašenka.



- Možete da se osećate potpuno bezbedno. To je naša sveta dužnost! - rekao je Makej.

Međutim, ono što je svima zapalo za oko jeste kako su ruska i ukrajinska delegacija obučene.

Dok je ruska strana bila u sakoima, pantalonama i kravatama, ukrajinska delegacija došla je u nešto opuštenijem izdanju.

⚡️⚡️Video from the beginning of negotiations - or rather, just Makey's speech



"You can feel completely safe," Makey told meeting participants.



After that, all journalists were kicked out. "I said turn it off, can't you hear there?" - says the unidentified man on the background. pic.twitter.com/RoeJmMdThr