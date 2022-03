PUTIN POTPISAO UKAZ: Predsednik naredio da se sastavi spisak zemalja koje preduzimaju neprijateljske akcije protiv Rusije

Кako se precizira, vladi je naloženo da u roku od 48 sati sastavi spisak zemalja koje su uvele sankcije Ruskoj Federaciji, kompanijama, organizacijama i fizičkim licima.

Stranim državljanima i osobama bez državljanstva sa teritorija Luganske i Donjecke Narodne Republike i iz Ukrajine pojednostavljen je ulazak u Rusiju, dodala je pres-služba.

- Odobriti da od 5. marta 2022. godine strani državljani i lica bez državljanstva sa teritorija LNR, DNR i Ukrajine ulaze u Rusku Federaciju sa teritorija LNR, DNR i Ukrajine i izlaze iz Rusije u države njihovog porekla ili stalnog boravka bez izdavanja vize uz važeća dokumenta koji dokazuju njihov identitet i koje Ruska Federacija priznaje u tom svojstvu, kao i uz dokumenta koja dokazuju njihov identitet čiji je rok važenja istekao - prenela je pres-služba tekst ukaza.

