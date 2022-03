PUTIN: Amerika obmanjuje svoj narod! Cene im rastu a od nas su uvozili samo 3 odsto nafte! Kriju se iza odluke o zabrani uvoza!

Predsednik Rusije Vladimir Putin rekao je danas da su Sjedinjene Američke Države obustavile uvoz ruskih energenata i pokušavaju Rusiju da okrive za rast cena, ali da Rusija s tim nema ništa. Cene energenata na Zapadu rastu zbog sopstvene računice zapadnih zemalja, rekao je Putin.

"Isporuke ruske nafte na američko tržište nisu bile veće od tri odsto. To je zanemarljivo mala količina. A cene im rastu. Mi s tim nemamo apsolutno ništa. I čak s tim nema nikakve veze zabrana uvoza ruske nafte. Prosto se kriju iza takvih odluka, kako bi ponovo obmanuli sopstveno stanovništvo", rekao je Vladimir Putin nakon sastanka s premijerom Rusije Mihailom Mišustinom i članovima ruske vlade o situaciji u ruskoj ekonomiji nakon novih zapadnih sankcija.

"Neprijateljske zemlje pozivaju svoje građane da stegnu kaiševe i da se oblače toplije, a nas okrivljuju za to. Mi, međutim, ispunjavamo sve svoje energetske obaveze", rekao je Putin.

Gasno-transportni sistem u Ukrajini radi u punom kapacitetu

Ruski lider je istakao da gasno-transportni sistem u Ukrajini radi u stoprocentnom kapacitetu i da Rusija ispunjava sve svoje obaveze u vezi s isporukama gasa drugim zemljama.

"Stoprocentno je angažovan čak i gasno-transportni sistem Ukrajine, u skladu s našim ugovorima. To je čudno, ali je činjenica, mi sve to radimo", rekao je Putin.

Prema njegovim rečima, SAD pokušavaju da s Iranom i Venecuelom potpišu ugovore o energentima.

Rusija će zajedno s partnerima koji ne priznaju sankcije Zapada pronaći rešenja za sve probleme, siguran je ruski predsedink.

"S onima koji ne prepoznaju ovakve nezakonite radnje sigurno ćemo naći rešenja za sve probleme koje pokušavaju da nam naprave", naglasio je Putin i dodao da ne sumnja da bi sankcije protiv Rusije u svakom slučaju bile uvođene onako kako su uvođene i svih proteklih godina.

Prema njegovim rečima, neophodno je odlučno delovati u pogledu odlaska stranih kompanija s ruskog tržišta, odnosno uvesti eksterno upravljanje tim preduzećima.

"Mi sami nećemo da se zatvaramo ni za koga, otvoreni smo za rad sa svim našim partnerima, stranim partnerima koji to i sami žele. Prava onih stranih investitora i kolega koji ostaju u Rusiji i rade u Rusiji moraju biti pouzdano zaštićena. I molim vladu da to ne gubi iz vida. Prema onima koji zatvaraju svoje proizvodne pogone treba delovati odlučno... Kako je predsednik Vlade predložio, potrebno je uvesti eksterno upravljanje, a zatim preneti ova preduzeća onima koji žele da rade“, rekao je Putin i dodao da ima dovoljno legalnih tržišnih instrumenata da se to sprovede.

"Ovde ne treba dozvoliti bilo kakvu samovolju. Naći ćemo zakonska rešenja za ova pitanja", naglasio je Putin.

