Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je danas da njegova zemlja neće postati članica Severnoatlantske alijanse.

"Jasno je da Ukrajina nije članica NATO, mi to shvatamo, normalni smo ljudi. Godinama smo slušali o navodno otvorenim vratima, ali sada smo takođe čuli da tamo nećemo ući. I to je istina i to se mora priznati“, rekao je Zelenski tokom sastanka lidera zemalja Zajedničkih ekspedicionih snaga.

Prethodno je ukrajinski predsednik izjavio da je izgubio interesovanje za ulazak u NATO i da Alijansa nije spremna da prihvati Ukrajinu, jer se plaši konfrontacije sa Ruskom Federacijom.

Ako Ukrajina postane članica NATO, to će značiti rat NATO-a i Rusije, samo je pitanje da li je Alijansa spremna to, izjavio je ranije ruski ambasador u Francuskoj Aleksej Meškov.

"U doktrinarnim dokumentima Ukrajine piše da su spremni da oružanim putem osvoje Krim. Ako Ukrajina do tada postane članica NATO-a, to bi značilo rat NATO-a i Rusije. Da li je Alijansa spremna na to?“, saopštio je Meškov na konferenciji za medije u Parizu.