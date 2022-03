KADIROV OBJAVIO SNIMAK ZAROBLJENIH AZOVA: Usledila je njihova neočekivana reakcija (VIDEO)

Kadirov je na Telegramu napisao da, pošto su zarobljeni, ukrajinski vojnici osuđuju svoje vođstvo, izvinjavaju se narodima Rusije i Ukrajine zbog antinarodnih aktivnosti i pozivaju na polaganje oružja i predaju, prenosi RIA Novosti.

Prema rečima Kadirova, odnos prema zarobljenim ukrajinskim vojnicima je "najhumaniji" - nahranjeni su, pružena im je medicinska nega i dozvoljeno im je da kontaktiraju sa rodbinom.

- Niko nikome ne puca u delove tela, ne ruga se i ne ubija - naveo je Kadirov, dodajući da su ruske snage protiv metoda koje su karakteristične za, kako je napisao, "naciste" iz ukrajinskog odreda "Azov".



Pre nekoliko dana na internetu su se pojavili snimci na kojima se vide zarobljeni ruski vojnici u Ukrajini koji su upucani u noge. Navodi se da se to dogodilo u jednoj od baza ukrajinskih nacionalista u Harkovskoj oblasti. Moskva je kasnije saopštila da su ruski komandosi uhapsili odgovorne za mučenje ruskih zarobljenih vojnika.

🇬🇧🇺🇦New footage of the work of the Chechen security forces in Mariupol. They include State Duma deputy Adam Delimkhanov. Video from the head of the Chechen Republic Ramzan Kadyrov #Ukraine #UkraineWar #Russia #UkraineInvasion pic.twitter.com/4oWS8gfXjB