'JESI TU? SIĐITE U PODRUM!' Meteorolog prekinuo program i pozvao decu da ih upozori na TORNADO! (VIDEO)

Meteorolog Dak Kamer pomno je pratio oluju i kada je shvatio da je njegova kuća baš na putu tornada usred emisije je izvadio telefon iz džepa i pozvao decu.

"Kent, jesi li tu, druže? Hej ortak, hoću da siđete u podrum. Dobili smo upozorenje o tornadu. Ti i Keli siđite dole što pre budete mogli", rekao je Kamer svom sinu.

#Working4You When a tornado warning sounded last night, Storm Team4 Chief Meteorologist @dougkammerer was working to keep you informed and safe — just like his own family. https://t.co/1iV3XQHB0q pic.twitter.com/xZZrDOWCC6

Kada je Kent pitao "Odmah?" Kamer mu je rekao da siđu u podrum i tamo sačekaju 10-15 minuta.

Potom se vratio emitovanju uživo šaleći se da je morao da upozori decu koja su sama kod kuće i najverovatnije igraju igrice i ne gledaju vesti.

Meteorolog je kasnije preko društvenih mreža obavestio sve da su deca bezbedna i da mu kuća nije stradala, ali da je on bio jako uplašen, naročito jer im majka u tom trenutku nije bila kod kuće.

Yes, had to warn my family! Kids were home alone and I knew they were not watching me on TV! They are safe. Thank you! Scary moment for me though, I was freaking out inside a bit. https://t.co/To8mPxibBh