NAJNOVIJI BLAM PREDSEDNIKA BAJDENA: Niko nije očekivao da će ovo uraditi pred kamerama! (VIDEO)

Američki predsednik Džo Bajden još jednom je napravio gaf, ovaj put izgledalo je kao da uopšte ne zna šta radi. Odmah nakon završetka govora sa pozdravom "Bog vas sve blagoslovio", snimak pokazuje kako se Bajden okreće udesno i naizgled govori nešto praznom prostoru iza sebe i oponaša rukovanje. Nakon što je shvatio da nema sa kim da se rukuje, Bajden je stao, pogledao oko sebe na trenutak i onda otišao sa bine.

