POČINJE NOVA FAZA RUSKE VOJNE OPERACIJE! Lavrov smatra da je ovo pravi razlog rata u Ukrajini

- Rusija ne razmatra mogućnost upotrebe nuklearnog oružja u Ukrajini, govorimo samo o konvencionalnom naoružanju, rekao je Lavrov.

On je ponovio da je "specijalna operacija" u Ukrajini usmerena na "potpuno oslobađanje Donjecke i Luganske Narodne Republike".

Lavrov je najavio početak nove faze operacije u Ukrajini.

-Ta operacija se nastavlja, sledeća faza te operacije sada počinje. Uveren sam da će to biti veoma važan momenat cele specijalne operacije, naveo je on.

Lavrov je zatim dodao da bi sukob bio odavno rešen da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sarađivao u primeni Sporazuma iz Minska, a zatim je rekao da je Zapad izdao Zelenskog koristeći ga za napad protiv Rusije.

On je za razlog sukoba okrivio želju SAD i Zapada da vladaju svetom.

Hteli su da pokažu da neće postojati multipolarnost, već samo unipolarnost. Ukrajini su dali odskočnu dasku snabdevajući ih oružjem, rekao je Lavrov.

On je zatim dodao da je pravi razlog rata u Ukrajini "sujeta većine zemalja nakon Drugog svetskog rata".

