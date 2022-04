EPILOG PUCNJAVE BLIZU ELITNE ŠKOLE I AMBASADA U VAŠINGTONU Napadač otvorio vatru iz 'snajperskog gnezda', ranio 4 pa se ubio (VIDEO)

Policija je saopštila da je osumnjičeni, Rejmond Spenser (23) iz predgrađa Ferfaksa u Virdžiniji, prvobitno identifikovan sa video snimka koji je postavio na društvenim mrežama na kome se činilo da se kako puca sa gornjeg sprata zgrade. Policija ne zna da li je snimak emitovan uživo ili je postavljen nakon pucnjave.

Lov na napača paralisao je luksuzni kvart u Van Nes u severozapadnom Vašingtonu pored škole Edmund Berk, privatne pripremne akademije za koledž, baš kada je nastava trebalo da bude prekinuta za taj dan.

Officers were seen rescuing a person following a shooting in Northwest D.C. that left a girl and two adults injured. Live updates: https://t.co/uVe3wWGPiZ pic.twitter.com/avh8aXmUWd

Škola i druga imovina u blizini stavljeni su pod bezbednosnu blokadu, a uplašeni učenici su slali poruke uznemirenim roditeljima dok je policija vršila potragu od vrata do vrata za osumnjičenim.

Uz pomoć izveštaja očevidaca, policija je uspela da precizira položaj napadača na petom spratu "odvojene stambene zgrade" i na kraju "provalila na lokaciju na kojoj je osumnjičeni oduzeo sebi život", rekao je šef policije Robert Konti.

VAN NESS SHOOTING: Two adults and a girl have been shot in Northwest D.C., police say. A swarm of officers in tactical gear, some with guns drawn, were seen running along Connecticut Avenue NW. https://t.co/VMDogp3l2Y pic.twitter.com/owMRxjTK2d