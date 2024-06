Detalji pucnjave u akva parku u Mičigenu: Devet ranjenih, dečak (8) kritično, napadač izvršio samoubistvo

Napadač se dovezao do vodenog parka i otvorio vatru iz poluautomatskog puštolja, koji je zatim dva puta ponovo napunio.

Devetoro ljudi povređeno je u pucnjavi u vodenom parku u gradu Ročester u američkoj saveznoj državi Mičigen kada je napadač koji je izašao iz vozila ispalio 28 hitaca iz pištolja, saopštila je policija.

Napadač star 42 godine pronađen je mrtav od povreda koje je naneo sam sebi, u svojoj kući, izjavio je šerif okruga Oukland Majkl Bušard, a prenosi Detroit njuz.

🇺🇸🚨‼️ BREAKING: Eight individuals, including children, have been shot, with four in critical condition at Spencer Park splash pad in Rochester Hills.



