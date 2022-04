JEZIVI SNIMCI NAKON EKSPLOZIJE U ISTANBULU! Stručnjaci upozoravaju građane: NE IZLAZITE NAPOLJE! VAZDUH JE OTROVAN (VIDEO)

Najmanje tri osobe poginule su, a devet je povređeno u eksploziji u hemijskoj fabrici u distriktu Tuzla u Istanbulu.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se trenutak eksplozije kada je sve odletelo u vazduh, kao i jezivi prizor nakon nje.

Gust, crni dim prekrio je nebo, a na licu mesta nalaze se vatrogasci.

Fire and explosion at a paint factory in Istanbul’s Tuzla district. Reportedly, three people died, and nine others were injured. #İstanbul #Turkey pic.twitter.com/2YSqMuCnfU