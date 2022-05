OBJAVLJEN UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: PONOVO UBIJEN AFROAMERIKANAC - SPREMA SE HAOS! Policajac mu puca u potiljak dok leži na zemlji (VIDEO)

Policajac je upucao afroamerikanca dok je ležao na zemlji nakon što ga je prethodno zaustavio usled saobraćajne kontrole zbog neispravnih registarskih tablica.

Šokantno ubistvo dogodilo se 4. aprila u Grand Repidsu, u Mičigenu. Policajac Kristofer Šur zaustavio je afroamerikanca Patrika Ljoja (26) tokom saobraćajne kontrole zbog neispravnih registarskih tablica.

Prema navodima iz službene beleške, vozač je izašao iz automobila, a policajac mu je rekao da se vrati u vozilo. Međutim, zbunjeni vozač (Patrik Ljoj) ostao je napolju tražeći objašnjenje zašto je zaustavljen. Posle kraće rasprave, Ljoj se dao u beg prethodno odbivši da mu budu stavljene lisice na ruke. Međutim, policajac ga je ubrzo sustigao i oborio na zemlju, gde su počeli da se rvu. U jednom trenutku izvukao je pištolj i mladiću pucao u potiljak.

Nedugo zatim o ovom slučaju oglasio i načelnik stanice, Erik Vinstrom, koji je objavio ime i prezime policajca radi transparentnosti i izbegavanja konfuzije i brojnih špekulacija.

WANTED BY THE PEOPLE for the murder of #PatrickLyoya



Call 616-632-8710 and 616-966-4411 and tell them that CHRISTOPHER SCHURR should be immediately arrested for the brutal execution murder of Patrick Lyoya pic.twitter.com/ypWIvcEwd3 — Car free in the Motor City (@hollerbach) 25. април 2022.

Tokom sukoba, Kristofer je isključio svoju kameru koja mu stoji na grudima. Ceo događaj snimio je Ljojin suvozač kao i okolne ulične kamere. Šokantan snimak ubrzo se pojavio na društvenim mrežama.

UPOZORAVAMO DA JE SNIMAK UZNEMIRUJUĆEG KARAKTERA

Newly released video shows a Grand Rapids (MI) police officer shooting unarmed 26 yo Patrick Lyoya while he was on the ground & facing away from the officer! Patrick never used violence against this officer even though the officer used violence against him in several instances. pic.twitter.com/5vNSWDYUpz — Ben Crump (@AttorneyCrump) 13. април 2022.

Ovaj slučaj doveo je do protesta. Demostranti su se okupili ispred policijske stanice u Grand Repidsu sa zahtevom da se objavi ime i prezime policijskog službenika koji je prekoračio svoja ovlašćenja kako smatraju demonstranti.

HAPPENING NOW: Hundreds gather outside the Grand Rapids Police Department to protest the shooting of 26-year-old Patrick Lyoya. Police released videos of the deadly police shooting earlier today. @wwmtnews pic.twitter.com/tU0Drx3NJo — Trisha McCauley (@TrishaWWMT) 13. април 2022.

Kako navode mediji, ubijeni Ljoja vodi poreklo iz Demokratske Republike Kongo, a u Grand Repidsu živeo je oko pet godina. Policajac Kristofer Šur je i dalje na suspenziji iako još uvek nije podignuta optužnica protiv njega.