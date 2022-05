'AKO UMREM POD MISTERIOZNIM OKOLNOSTIMA...' ILON MASK U STRAHU OD RUSA! Poruka na Tviteru zabrinula svet

Izvršni direktor Tesle, a uskoro i novi vlasnik Twittera, poznat po tome što izaziva oluju svojim tvitovima, izazvao je danas još jednu nakon tvita u kojem govori o svojoj smrti "pod misterioznim okolnostima".

- Ako umrem pod misterioznim okolnostima, bilo je dobro poznavati vas - tvitovao je Elon Mask, nešto više od nedelju dana nakon što je najavio kupovinu Twittera.

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya

Milijarder je podelio i razlog za ovakav tvit: poruku koju je direktor Roskosmosa Dmitrij Rogozin navodno poslao ruskim medijima. Rogozin je, naime, napao Maska i uputio mu skrivenu pretnju, navodeći da je milijarder omogućio Ukrajincima opremu za komunikacije.

Rogozin je rekao da je zarobljeni pukovnik ukrajinskih marinaca Dmitrij Kormjankov rekao da su ukrajinske trupe u Marijupolju dobile sredstva za komunikaciju preko Maska.

- Internet terminali Starlink kompanije Ilona Maska su dostavljeni militantima naci Azov bataljona i ukrajinskim marincima u Marijupolju vojnim helikopterima. Prema našim informacijama, isporuku Starlink opreme organizovao je Pentagon - napisao je navodno šef Roskosmosa.

The word “Nazi” doesn’t mean what he seems to think it does pic.twitter.com/pk9SQhBOsG