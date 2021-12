ILON MASK JE LIČNOST GODINE: Među dobitnicima su i Tramp, Bajden...

"Tajmova" nagrada za Ličnost godine dodeljuje se od 1927. godine, a prošle godine za ličnosti godine su odabrani predsednik SAD Džo Bajden i potpredsednica Kamala Haris.

“Tajm” ne daje titulu Ličnosti godine olako. Ona se ne dobija na osnovu popularnosti ili izgleda, već prema uticaju koji je određena osoba imala na svetske događaje tokom protekle godine.

Elon Musk (@elonmusk) is TIME's 2021 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/8Y5BhIldNs pic.twitter.com/B6h6rndjIh